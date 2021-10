Metz : du chef de réseau au revendeur, un vaste trafic de drogue démantelé à Borny

Plus d'une centaine de policiers ont interpellé mardi dans le quartier de Borny à Metz 10 personnes suspectées d'appartenir à un vaste trafic de drogue qui rapportait selon les enquêteurs entre 10 et 15.000 euros par jour.

Un gros trafic de stupéfiants a été démantelé à Metz en début de semaine. 10 personnes - 9 hommes et 1 femme - âgés entre 18 et 35 ans, ont été interpellées mardi matin lors d'une opération de police de grande ampleur. Plus d'une centaine de policiers de la Police judiciaire de Metz, de la sûreté départementale, et du Raid, sont intervenus dans le quartier de Borny pour arrêter ces 10 personnes, suspectées d'être impliquées dans un vaste trafic de drogues.

Quatre points de deal à Borny

Ce trafic rapportait selon les enquêteurs 10 à 15.000 euros par jour. La drogue était écoulée à flux tendue. A la fois du cannabis, de la cocaïne et de l'héroïne achetés en grande quantité et aussitôt revendus sur 4 points de deals dans le quartier de Borny. De la tête du réseau au revendeur, les personnes interpellées mardi tenaient des rôles divers. Certaines sont déjà connues de la justice pour des faits similaires. Une partie d'entre elles ont été présentées ce jeudi après-midi à un magistrat, les autres sont encore en garde à vue jusqu'à vendredi.

Près de 20.000 euros en petites coupures

La vaste opération de police menée pour les interpeller s'est déroulée dans le cadre d'une enquête menée depuis plusieurs mois sous la direction d'un juge d'instruction. Lors des perquisitions, près de 20.000 euros d'argent en petite coupure ont été retrouvés, mais aussi plusieurs armes et véhicules, et également des téléphones portables et cartes Sim. "C'est une très belle opération", résume la police judiciaire de Metz.

