Du ferme pour 2 creusois accusés d'avoir passé un jeune homme à tabac et d'avoir volé une voiture

Les faits remontent au 17 novembre dernier. Une soirée, organisée au Grand-Bourg, dégénère. Une bagarre éclate, et un jeune homme finit par être passé à tabac, devant la gendarmerie. 2 des 3 accusés étaient jugés hier à Guéret.

Que s'est-il passé dans la nuit du 17 au 18 novembre? A l'issue d'une soirée, illégale et alcoolisée, un jeune homme est laissé pour mort dans une mare de sang sur la chaussée du Grand-Bourg, et une voiture volée est retrouvée carbonisée à Saint-Maurice-la-Souterraine.

3 personnes sont accusées de violences en réunion, de recel et destruction de véhicule. Hier au tribunal correctionnel de Guéret, ils n'étaient que 2 à comparaître, le 3ème prévenu étant mineur.

Des récits contradictoires

Les 2 accusés, en visioconférence depuis la bibliothèque de la maison d'arrêt de Guéret, où ils sont restés en détention provisoire dans l'attente de leur procès, ont tenté d'accorder leurs violons pour leur défense. Sans succès.

Le plus âgé des 2 est revenu d'emblée sur ses premières déclarations. Oui, une bagarre a bien eu lieu entre la victime et l'autre prévenu, mais il n'y a pas pris part. Il les a certes suivis, hors de l'appartement qui hébergeait cette soirée, mais n'a donné aucun coup.

Ce que contredit l'autre accusé. Lui ne se rétracte pas : il admet s'être battu avec la victime, avoir donné quelques coups, mais rien qui ne corresponde aux blessures constatées. Il a donné un unique coup de pied au visage, ses 2 coprévenus aussi.

Des blessures graves

La contradiction entre ces 2 récits apparaît d'autant plus flagrante, quand Me Mazure, avocate de la victime, sort des photos. Le jeune homme passé à tabac n'est pas présent à l'audience, il craint encore des représailles. Mais les photos, récentes, que brandit l'avocate, montrent un visage encore tuméfié et lardé de cicatrices.

Dans la nuit du 18 novembre dernier, les premiers témoins à trouver le corps du jeune homme croient d’abord à un animal mort. Une mare de sang s’écoule de son visage, jusque dans le caniveau. La victime souffre : hématome, contusion et hémorragie au visage.

Alors qui a porté les coups de pieds au visage ? Les prévenus se contredisent, mais le président les condamne tous les 2 : 12 mois de prison pour l’un, dont 6 ferme. L’autre écope de 18 mois de prison ferme, et 2 ans d’interdiction de séjour dans la Creuse. Ils étaient tous deux en état de récidive légale, et en violation d'un sursis accordé lors de condamnations précédentes.