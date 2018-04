Y'a t-il du harcèlement moral à la police municipale de Pierrelatte ? Ce qui est sûr, c'est que la situation est très tendue. Une réunion extraordinaire doit se tenir ce mardi après-midi en mairie : un CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) est convoqué en urgence.

En fin de semaine dernière, trois plaintes ont été déposées pour harcèlement moral contre la chef de service de la police municipale. Manuel Herrero, en charge du dossier au syndicat Unsa-territoriaux :

La police municipale de Pierrelatte compte 16 agents. Et le maire Alain Gallu, assure qu'il n'a pas été alerté :

On a aucune personne qui est venue se plaindre de harcèlement. On a beaucoup de manifestations et donc on avait un besoin en 2016 et 2017 de faire travailler un petit peu plus les gens, donc en heures supplémentaires, mais elles sont toutes payées ou récupérées en RTT, aucun problème.