Du lisier sur la préfecture de Niort, trois agriculteurs condamnés à 136.000 euros de dommages et intérêts

En ce mardi noir dans le monde paysan, la décision de justice ne passe pas inaperçue. Le tribunal correctionnel de Niort a condamné mardi matin trois agriculteurs du sud-Deux-Sèvres à plusieurs dizaines de milliers d'euros de dommages et intérêts pour des dégradations sur des bâtiments publics.

"Un des agriculteurs est condamné à 114.000 euros de dommages et intérêts ! 14.000 pour le deuxième et 8.000 euros pour le troisième, en plus d'amendes avec sursis comprises entre 300 et 500 euros" - Alain Chabauty, président de la FDSEA 79