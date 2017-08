Du Malesherbois à la Syrie : 3 ans après, le mystère Jana reste entier

Le 21 août 2014, Jana, une petite fille de 3 ans originaire du Malesherbois, dans le Loiret, quittait le sol français : emmenée en Syrie par son père radicalisé. Qu'est devenu l'enfant ? Me Gabriel Versini, l'avocat de la maman de Jana, raconte à FB Orléans 3 ans d'attente insupportable.

Trois ans. Cela fait trois ans qu'Ilham Tarbouni, qui habite Le Malesherbois, dans le Loiret, n'a plus de nouvelles de sa fille Jana. Le 21 août 2014, la fillette, âgée alors de 3 ans, quittait la France : son père, Eddy Leroux, converti à l'islam et radicalisé, l'enlevait pour partir avec elle en Syrie, en cachant soigneusement son projet à la maman de Jana, qui portait plainte peu après à Orléans.

En octobre dernier, l'enquête connaît un rebondissement en apparence spectaculaire. Jihane Makhzoumi, la dernière compagne d'Eddy Leroux, est interpellée à Roissy, alors qu'elle rentre de Syrie. Avec elle, ses deux enfants issus d'un précédent mariage (âgés de 5 et 7 ans), et un garçon de 2 ans qu'elle a eu avec Eddy Leroux. En revanche, pas de trace de Jana... La jeune femme a été écrouée et mise en examen pour association de malfaiteurs à caractère terroriste, soustraction d'enfant et délaissement de mineur. Mais elle n'a fait aucune révélation sur Jana.

Jana vendue à une famille adoptive en Syrie ?

"Ce dossier est nimbé d'un flou qui ne laisse hélas augurer à ce jour aucune avancée", estime Me Gabriel Versini, l'avocat de la maman de Jana. Les enquêteurs pensent qu'Eddy Leroux est mort au combat en Syrie, à l'été 2015. Jihane Makhzoumi aurait alors peut-être vendu Jana à une famille adoptive en Syrie pour payer son retour en France : l'hypothèse est plausible, mais ce n'est qu'une hypothèse, difficilement vérifiable, puisque Jihane Makhzoumi se mure dans le silence. "Il faut que cette femme prenne conscience qu'elle doit parler, alors qu'il y a, de l'autre côté, dans le Loiret, une maman qui verse des larmes de sang" : c'est l'appel que lance Me Versini sur France Bleu Orléans. Interview à retrouver ici :