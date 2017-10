Du matériel high tech pour les gendarmes de Dordogne

Les gendarmes du Périgord ont présenté ce mercredi leur nouveau matériel, destiné à faire d'eux des gendarmes 2.0 voire 3.0. Des tablettes et des smartphones pour tout le monde, des applications dédiées, mais aussi des voitures et de motos plus modernes

Les gendarmes de la Dordogne se modernisent. Pour devenir des gendarmes 3.0. En Périgord, leur équipement évolue. Il a été présenté à la presse ce mercredi.

Les gendarmes sont notamment désormais connectés : ils disposent tous d'une tablette et d'un smartphone, où sont chargées plusieurs applications qui vont leur permettre de gagner en rapidité et en efficacité. Ils peuvent par exemple scanner le permis de conduire, et voir en temps réel combien de temps il vous reste, scanner aussi la carte grise.

Les nouveaux gilets pare-balles des gendarmes © Radio France - Manon Derdevet

Ils disposent aussi d'une application qui localise sur une carte toutes les voitures de gendarmerie, pour pouvoir intervenir plus rapidement en cas de besoin.

Formation aux premiers secours

Les gendarmes ont aussi désormais du nouveau matériel. D'abord, de nouvelles motos. Des véhicules beaucoup plus puissants qu'auparavant, plus confortables, avec 146 chevaux sous le guidon. Deux de ces nouvelles motos sont déjà en service. Des van Peugeot plus gros sont aussi arrivés (voir photos) pour pouvoir ranger plus de matériel.

Les nouveaux van Peugeot de la gendarmerie de Dordogne © Radio France - Manon Derdevet

Et puis les gendarmes disposent désormais tous de nouveaux gilets pare-balles, très lourds, à l'épreuve de toutes les balles. Pour pouvoir intervenir rapidement, en cas d'attaque et aller au contact. Car avec la menace terroriste de plus en plus présente, le but de ces équipements est de protéger au mieux les fonctionnaires.

Les tablettes dont sont désormais équipés tous les gendarmes © Radio France - Manon Derdevet

Ils disposent également d'un nouveau casque avec visière blindée pour protéger le visage. Enfin, toujours dans le cadre de la menace terroriste grandissante, tous les gendarmes sont désormais formés aux gestes qui sauvent. Ils l'étaient déjà, mais leur formation est désormais plus complète, pour sauver pouvoir faire face à toutes les situations.