"Du retard rattrapé, mais on croule toujours sous les dossiers", dit le président du tribunal de Châteauroux

Après une année 2020 marquée par l'arrivée du Covid et les différents confinements, il a fallu redoubler d'efforts pour rattraper le temps perdu et traiter davantage d'affaires. "On a considérablement rattrapé le retard, indique Philippe Vignon, le président du tribunal de Châteauroux, invité sur France Bleu Berry. Les stocks à la fin de l'année 2021 ont baissé de 25% par rapport à ce qu'ils étaient à la fin de l'année 2020".

Jeudi 20 janvier, le tribunal de Châteauroux a fait sa rentrée solennelle et le bilan de l'année écoulée : 30% d'affaires traitées civiles traitées en plus en une année. Une activité intense, même si"on croule toujours sous les dossiers", explique Philippe Vignon.

Pénurie de personnels de greffe

Selon lui, il manque toujours des moyens. "À Châteauroux, les effectifs en terme de magistrats sont complets, mais on n'est jamais à l'abri de congé maternité, de congé maladie, surtout avec toutes les règles d'isolement liées au Covid, poursuit-il. En ce qui concerne les personnels de greffe, là on est en grave pénurie. On est à moins six et il n'y a que quatre remplacements annoncés cette année".

