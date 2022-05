Du sang dans le Bruèges, à Alès ? L'abattoir mis en cause par des riverains

Les photos sont glaçantes. Est-ce bien du sang dans le Bruèges, la rivière à Alès qui coule aux cotés de l'abattoir ? Elles ont été prises le 2 mai dernier par une riveraine, avant d'être relayées par l'association antispéciste Animal1st et appuyées par le groupe local d'EELV Alès-Cévennes. La faute à qui ? L'abattoir ? Contactée par France Bleu Gard Lozère ce lundi, la sous-préfecture d'Alès indique avoir saisi l'office français de la biodiversité pour analyse et Alès Agglo nous assure qu'aucun incident n'a été noté à cette date, mais ne nie pas que des incidents de ce genre sont déjà arrivés. Bat -c'est son surnom- vit tout à coté de l'abattoir d'Alès : "Le lundi matin, quand je suis parti au travail, le ruisseau avait une couleur particulière. Et ce qui attire l'attention, c'est qu'il y avait de la mousse. Dès que ça coule pas clair, on regarde. J'ai du mal à imaginer que ce soit autre chose que du sang. Il y a quelques poissons, on ne sait pas trop ce qui leur arrive dans ces moments-là, il y a des canards aussi.. "

C'est Laurence, habitante à quelques encablures de l'abattoir, qui a pris les photos. "Je ne sais pas les causes ; ils ont des procédures à respecter (..) j'ai toujours vu mon grand-père et mon père se battre pour ça. C'est un _problème depuis 40 qui devrait être résolu_, je ne comprends pas qu'en 2022 on soit encore obligé de le signaler, et que ça arrive encore et encore". Elle ne se revendique d'aucune cause mais s'élève contre des incidents qui ne sont pas isolés : "Je ne suis pas contre l'abattoir. Je trouve tout à fait normal qu'il y en ait un dans une ville. On arrive en période estivale, le Bruèges c'est un ruisseau qui coule très peu, et quand les beaux jours vont arriver il s'assèche rapidement. Et après ça sent pendant plusieurs jours."

Le président de l'association Animal1st Vincent Aubry. "C'est certes une pollution environnementale, mais nous on voit dans ces rivières rouges plutôt le sang des victimes. (..) de nos sources encore, il y a une réelle perte de biodiversité en terme d'espèces aquatiques, d'oiseaux".

Ce jeudi, indique encore l'Agglo d'Alès, des travaux à la station d'épuration de l'abattoir doivent justement commencer.