Du sursis pour avoir agressé des pompiers du Gard à Marguerittes

L'affaire remonte au 19 juillet 2020. Dans la soirée, aalors qu’ils intervenaient au parc municipal du Mas Pradon à Marguerittes, des sapeurs-pompiers du centre de secours de Marguerittes ont été pris à partie par un groupe de personnes. Deux sapeurs-pompiers ont été victimes d’insultes, de coups et de jets de pierres. Le SDIS et les sapeurs-pompiers avaient immédiatement porté plainte auprès de la Gendarmerie de Marguerittes.

L'affaire a été examinée ce mardi par la Cour d’appel de Nîmes. Les peines ont été aggravées par la cour d’appel, après un premier jugement rendu en août 2020. L’un des prévenus a été condamné à six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, avec obligation d’indemniser les victimes et interdiction d’entrer en contact avec elles. Le second a été condamné à huis mois avec sursis probatoire pendant deux ans, avec obligation d’indemniser la victime et interdiction d’entrer en contact avec elle.

"Le SDIS du Gard et son conseil d’administration condamnent fermement toute forme d’agression envers les sapeurs-pompiers. Le Président et le Directeur réaffirment leur total soutien aux sapeurs-pompiers et rappellent que les dépôts de plainte sont systématiques en cas d’outrage, de menaces ou de violences faites à l’encontre de tout agent du SDIS." SDIS du Gard (communiqué)