Dune du Pilat : deux blessés dans un accident de parapente

La Teste-de-Buch, France

Deux parapentistes en plein vol ont terminé leur course dans le sable de la Dune du PIlat, ce samedi, vers 16h20. Il s'agit d'un atterrissage non contrôlé sur la dune, l'un des spots privilégiés des amateurs de parapente au bassin d'Arcachon. Une femme de 69 ans est grièvement blessée et un homme de 50 ans l'est sans gravité. L'intervention des secours n'est toujours pas terminée en cette fin d'après-midi.