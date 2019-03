Dunkerque : 300 policiers et agents pour sécuriser le carnaval de Dunkerque

Par Matthieu Darriet, France Bleu Nord

Policiers, gendarmes, policiers municipaux et vigiles… Plus de 300 agents publics et privés seront mobilisés pour assurer la sécurité durant le carnaval de Dunkerque, ce dimanche. Il y aura aussi une vingtaine de caméras et un hélicoptère.