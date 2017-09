Dunkerque : 32 kilos d'héroïne saisis au terminal ferry

Les douaniers ont mis la main sur une importante cargaison de drogue dissimulé dans un poids lourd tchèque.

Ce 14 septembre, les douaniers jettent leur dévolu sur un camion immatriculé en République Tchèque et en partance pour la Grande Bretagne. A l'intérieur, un chargement de pièces automobiles et de verres. Six palettes de cartons de verre empêchent l'accès à la totalité de la cargaison.

De l'héroïne cachée derrière des pièces automobiles

En fouillant un peu plus, les douaniers tombent alors sur deux valises remplies de 61 pains de poudre brune. Au total, 32 kilos d'héroïne dont la valeur marchande est estimée à 1 million 300 mille euros. L'an passé, la douane a saisi 370 kg d’héroïne, en hausse de 52 % par rapport à 2015.