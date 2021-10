Dunkerque : cargo chargé de cocaïne, un commando revient sur le navire

Dans le port de Dunkerque, une prise d’otage a un lieu dans la nuit de dimanche à lundi sur le "Trudy", L’équipage a été séquestré pendant près de 4 heures. Ce cargo avait été arraisonné par la Douane qui a retrouvé, dans sa coque, plus de 1,1 tonne de drogue, il y a dix jours.

Le commando n’a pas être interpellé. Une enquête a été ouverte pour « séquestration », après une prise d’otage dans la nuit de dimanche à ce lundi, sur un cargo minéralier du port de Dunkerque. L’équipage, qui vivait à bord du Trudy, a été séquestré pendant près de quatre heures.

Vers 1 heure du matin ce lundi, une dizaines d’hommes, cagoulés et armés, montent à bord de ce cargo battant pavillon du Liberia. Ils s’expriment en anglais, mais leur accent laisse penser qu'ils seraient plutôt russes. Ils menacent les membres d’équipages et parviennent à les ligoter. Leurs armes sont, pour partie, de simples bâtons de bois.

Ils cherchaient la drogue ?

Mais c’est le capitaine qui intéresse le commando qui est contraint de guider dans le navire. Car, visiblement, les assaillants recherchent de la drogue et de l’argent que les douaniers auraient pu oublier, avec leur découverte, le 2 octobre dernier, suite à un renseignement.

Vers 5 heures du matin, c’est bredouille que ces hommes repartent. Les 20 hommes d’équipage sont choqués, mais ne sont pas blessés physiquement. Ils peuvent alors prévenir les gendarmes, qui sont chargés de sécuriser le port.

1,1 tonne de cocaïne, pour une valeur marchande de 60 millions d'euros, a été saisie par la Douane à bord du "Trudy". - Douane française

Curieusement, le commando semblait ignorer que cet équipage a été entièrement renouvelé. Car les 19 hommes qui se trouvaient à bord avec la drogue ont été arrêtés et 15 d’entre eux sont déjà en prison.

L'affaire est transférée à Paris

La justice dunkerquoise a été dessaisie de l‘affaire au profit de la Juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité, qui gère déjà ce dossier de drogue, depuis Paris.

Le Trudy est un cargo minéralier en provenance du Brésil, via l’Espagne, qui faisait route vers Anvers, quand il a été intercepté. Dans sa coque, la Douane a retrouvé plus de 1, 1 tonne de drogue. C'est la plus importante saisie de cocaïne dans les eaux française depuis trois ans.