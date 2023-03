Dunkerque : l'Association AAE reconnue coupable de harcèlement sur deux de ses syndicalistes

« Les faits sont graves avec une politique de management par le harcèlement qui a durée dans le temps, malgré trois interventions de l’inspecteur du travail". Le tribunal judiciaire de Dunkerque n’a pas eu de doute au moment de prendre sa décision contre l'AAE, qui emploie encore aujourd’hui 360 formateurs et travailleurs sociaux.

L'association action éducative est condamné à 20.000 euros d’amende et près de 50.000 euros de dommages et intérêts à verser aux deux syndicalistes reconnus comme victimes. Et ce jugement, l’AAE devra le faire publier, à ses frais, dans la presse locale, a insisté le tribunal.

Une reconnaissance

Cette décision symbolique était très attendue par Philippe Toulouse, l’une des deux victimes. Il était élu CGT au moment des faits, il y a plus de 8 ans. Il travaille toujours aujourd’hui à l’AAE : "C'est un soulagement, après tant d'années de combat et de lutte. C'est pour nous une reconnaissance de la justice".

Et il poursuit : "Aujourd'hui, les délégués syndicaux doivent savoir qu'il est possible de faire condamner son employeur pour harcèlement et discrimination. Il faut aller jusqu'au bout. Moi, j'ai connu du blocage de carrière, de l'isolement, du retrait de mes activités professionnelles, du dénigrement, et des menaces de mort, pour me faire taire."

Les deux anciens représentants du personnel et leurs avocats attendent désormais que les autres affaires qui concernent l’AEE avancent. Il y a celle liée au suicide de l’un des travailleurs sociaux de l’association, le 17 novembre 2011, qui avait déclenché une tempête au sein de la structure. Et il y a celle sur des faits possibles de corruption. Reconnu comme lanceur d'alerte, Philipe Toulouse avait dénoncé "le système Delebarre", lors des dernières années de mandats de Michel Delebarre, l'ancien maire et président de la Communauté urbaine de Dunkerque. Il en a même fait un livre, "Les Invisibles".