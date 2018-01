Les avocats sonnent la mobilisation contre la réforme de la justice que la ministre va dévoiler en début de semaine prochaine. Sans attendre, les avocats de Dunkerque organisent une réunion publique ce jeudi soir, pour sensibiliser la population. Car si la Garde-des-sceaux parle de modernisation et de dématérialisation des procédures, elle envisage surtout de redessiner la carte judiciaire. Même si elle s’en défend, l’idée serait de réduire le nombre de tribunaux, pour n’en garder qu’un seul par département.

Le regroupement des tribunaux, Dunkerque connait bien, depuis la fusion avec Hazebrouck. Elle n’a pas été sans conséquences, rappelle Me Jean-Pierre Mougel, bâtonnier des avocats de Dunkerque :

On a fait des statistiques et on voit que, dix ans après, la plupart des avocats sont partis d'Hazebrouck et que les habitants ont moins recours à la justice. C'est une baisse de 30% qui montre l'ampleur du recul dans l'accès aux droits.