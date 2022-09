Dunkerque : six mois de prison avec sursis pour avoir jeté un chien par la fenêtre

La jeune femme, jugée mardi 6 septembre au tribunal correctionnel de Dunkerque, devra débourser plus de 10.000 euros et a interdiction de détenir un animal pendant 10 ans. Le chien avait survécu à cette chute survenue en septembre 2021.

Ce bichon a été opéré et nourri par sonde gastrique et après 8 semaines d'appareillage, sa mâchoire n'était toujours pas consolidée.

Ce 23 septembre 2021, Light, un bichon de 11 ans disparaît, volé par trois jeunes filles, deux mineures et une majeure. Le propriétaire finit par retrouver l'appartement où elles se sont cachées, et menace d'appeler la police. Les voleuses jettent alors le chien par la fenêtre. Sa mâchoire est fracturée, son pronostic vital est engagé mais Light survit à cette chute.

Ivre lors de son interpellation

Un an après, la jeune majeure, qui avait 18 ans à l'époque des faits et alors inconnue de la police, était jugée ce mardi matin au tribunal correctionnel de Dunkerque. Elle écope de 6 mois de prison avec sursis, soit la moitié des réquisitions du procureur de la République, et de 10 ans d'interdiction de détenir un animal, cette fois le double des réquisitions.

Light et son propriétaire après l'audience ce mardi au tribunal correctionnel de Dunkerque. - Association Stéphane LAMART

En parallèle, elle devra verser plus de 10.000 euros, dont la somme de 400 € de dommages et intérêts et 800 € au titre des frais judiciaires aux 8 associations constituées parties civiles, dont les associations Stéphane Lamart et la Société Nationale de Défense des Animaux (SNDA), représentées par Maître Patrice Grillon. "C'est un sursis simple et non probatoire, regrette l'avocat. Il n'y aura pas de suivi sociologique, par rapport à son travail et son addiction à l'alcool, c’est un peu dommage." Car la jeune femme était ivre lors de son interpellation, durant laquelle elle s'est rebellée en frappant les fonctionnaires de police.

La loi a durci les peines : jusqu'à cinq ans de prison

Pour Maître Patrice Grillon, au-delà de la décision, ce drame met en lumière la maltraitance animale. "Cela permet de sensibiliser les gens, on en parle de plus en plus, même au plus haut niveau de l’Etat. En décembre 2021, une loi a été votée pour durcir les peines." Alors que la maltraitance animale était passible de deux ans de prison et de 30.000 euros d'amende, les peines sont aujourd'hui de trois à cinq ans de prison et jusqu'à 70.000 euros d'amende. "Vous pouvez durcir les lois, vous ne changerez pas le cœur des hommes", ajoute l'avocat, qui a traité des centaines d'affaires similaires depuis vingt ans.

De son côté, Stéphane Lamart, le président de l'association qui porte son nom, regrette que les deux mineurs n'aient eu qu'un rappel à l'ordre mais se félicite de cette décision. "Elle travaillera pendant plusieurs années pour payer la souffrance animale." Cet été, les abandons se sont multipliés dans les refuges, avec souvent deux chiens dans un seul box. Surtout, Stéphane Lamart se désole de vidéos postées sur les réseaux sociaux où des individus se filment en train de frapper leurs animaux "pour faire le buzz". Aucun comptage du nombre de maltraitances d'animaux n'a été publié par le gouvernement pour le moment, malgré les demandes de l'association.