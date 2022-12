Dunkerque : un violent incendie cette nuit sur le site de Versalis

Un important incendie s’est déclaré ce vendredi soir, vers 22 h 50 sur le site de l’usine pétrochimique basée à Mardyck, classée Seveso, dans le port industriel de Dunkerque. Les pompiers ont éteint le feu dans la nuit à 1 h 30 du matin. Aucun blessé n'est à déplorer.

Pas de rejet toxique selon Versalis

Un nombre important de sapeurs-pompiers du Nord ont prêté main forte au service d'incendie propre à l'usine, comme l'exige la procédure dans ce genre de situation. L’intervention a duré de 22 h 50 à 1 h 30 du matin.

On ne connait pas encore la cause précise de l'incendie mais Versalis parle d'"un hydrocarbure qui s'est répandu puis enflammé". Selon la filiale, il n'y a eu aucun rejet toxique et il n'y a pas de risque ce samedi de pollution extérieure. L'usine est classée Seveso, c'est-à-dire qu'elle est identifiée par l'Union Européenne comme un site industriel à risque.

Importants dégâts matériels

L'incendie n'a pas fait de blessé mais d'importants dégâts matériels, notamment sur les structures métalliques. Selon Versalis, les pertes se chiffrent en millions d'euros selon les premières constatations.