Dunkerquois : par précaution, ne buvez pas l'eau du robinet !

Dunkerque, France

La grosse canalisation qui alimente le château d’eau principal de Dunkerque a été rompue, hier, jeudi, à la mi-journée, par un engin de chantier. Et les travaux sont annoncés pour durer. En attendant, les équipes du syndicat des eaux du Dunkerquois ont trouvé une solution de repli, avec une canalisation de secours.

19 communes concernées

Mais le débit est plus faible et des analyses bactériologiques doivent être menées afin de vérifier si cette eau est potable, dans les standards habituels. En attendant, par précaution, il est donc demandé de ne pas boire cette eau et d’en limiter l’usage. Eviter, par exemple, d’arroser votre jardin, si vous habituez dans une des 18 commune concernées : Armbouts-Cappel ; Bergues ; Bray-Dunes ; Coudekerque-Branche ; Dunkerque ; Ghyvelde ; Grande-Synthe ; Fort-Mardyck ; Hoymille ; Leffrinckouque ; Les Moeres ; Loon-Plage ; Mardyck ; Saint-Pol-sur-Mer ; Spycker ; Téteghem-Coudekerque-Village ; Cappelle-la-Grande; Uxem et Zuydcoote.

La préfecture envisage de distribuer des bouteilles d'eau aux habitants concernés. Pour gérer cette situation, elle a activé le centre opérationnel qui rassemble tous les services de secours et les gestionnaires de réseaux.