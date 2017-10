Durant Haloween, à Nîmes, même les sorcières peuvent donner leur sang

Convoquer les sorcières pour renouveler l'intérêt des donneurs de sang. C'est le pari de l'antenne nîmoise de l'Établissement français du sang pour contrer la baisse des dons de sang, baisse habituelle durant les vacances.

C'est une ritournelle de vacances, les dons du sang baissent, alors que les besoins, eux, ne bougent guère. D'où l'opération de l'antenne nîmoise de l'Établissement français du sang : convoquer les sorcières d'Haloween et leurs chapeaux pour redécorer l'intérieur et ainsi susciter des vocations de donneurs.

Une campagne de communication axée cette année sur le don de plasma, plasma qui est ensuite utilisé pour produire des médicaments. Des médicaments qui n'entrent pas dans le circuit commercial, ils sont exclusivement utilisés en hôpital pour soigner 500.000 patients chaque année.

Un don de plasma différent du don de sang. Le don lui-même dure plus longtemps : 45 minutes contre 15 pour un don du sang. Un don de plasma renouvelable fréquemment, toutes les 2 semaines alors que le don de sang est limité à 3 par an pour une femme et 4 par an pour un homme.

Si vous voulez donner votre sang, l'Établissement français du sang, à Nîmes, à l'intérieur de l'hôpital Carémeau, est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h sauf le jeudi de 11h à 18h. Un centre ouvert ouvert également chaque deuxième samedi du mois de 8h30 à 13h.