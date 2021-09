E brezhoneg - Diaezamantoù an embregerezhioù evit kavout labourerien

Kreskiñ ar goproù ha gwellaat an doareoù da labourat a vo kevraouiñ gant ar sindikadoù hag an embregerezhioù a-benn nebeut sañset.

Embregerezhioù a bep-seurt a zo tapet gant ar gudenn-mañ, hini kentañ anezhe er mare-mañ hervez ar mistri. "Ne vez klevet kaozeal nemet eus se" eme Malo Bouessel Dubourg, rener rouedad Produet e Breizh. Evel e Strollad Kerne e Kemper, da skouer. "Ni 'zo o klask pemp pe c'hwec'h labourer e ti Kerne Elagage ha ti Kerne Paysage. Abaoe pevar pe pemp miz dija, a zispleg Quentin Puec'h, e-penn an ti. Resevet hon eus ur C.V. nemetken e daou pe dri miz goude m'oa bet lakaet ur gemenadenn evit ur post."

O klask diskoulmoù

Bez ez eus nebeut-tre a dud war ar renk neuze, hag evit postoù 'zo ez eus bet respontoù kaset gant labourerien ha n'int ket stummet war ar vicher. Embregezhioù a bep-seurt o deus diaezamantoù evel-se. Hervez Malo Bouessel Dubourg e c'hellfe bezañ abalamour da c'hoant lod tud cheñch labour goude ar prantadoù bac'het er gêr.

O klask sikour pennoù an embregerezhioù emañ ar rouedad Produet e Breizh : "marteze e vo klasket un diskoulm gant an deskarded. Hag an dra-se 'zo o kreskiñ buan ha buan, un dra vat eo. Da lâret eo tud yaouank hag a zo oc'h ober studioù met war ar memes tro emaint o labourat dija, hanter-amzer pe lodenn eus o amzer, en embregerezhioù."

Kevraouiñ a vo graet a-benn nebeut

Kreskiñ ar goproù ha gwellaat doareoù da labourat a c'hellfe sachañ al labourerien. Jean Castex en deus goulennet digant ar sindikadoù hag ar pennoù-bras kevraouiñ a-benn nebeut. Dreist-holl er pretioù, tavarnioù, letioù hag en industriezh agrobouedel.