La "Main Stage" de l'Electrobeach, l'une des plus grandes scènes d'Europe

Le Barcarès, France

Les pieds dans le sable, plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient encore rassemblées sur la plage du Barcarès, au pied du Lydia, ce vendredi pour un deuxième jour de festival.

Parmi les artistes programmés ce vendredi soir sur la scène principale : Carnage, San Holo, Steve Angelo, Martin Garrix et Timmy Trumpet.

Trois autres scènes étaient installées, variant les styles musicaux, de la techno au hardcore. A l'affiche ce vendredi, le label espagnol "Elrow" représenté, notamment, par Marc Maya et Toni Varga.

Marc Maya sur la scène techno de l'Electrobeach © Radio France - Sébastien Cabrita dos Santos

Divertir les festivaliers pendant la journée

Les festivaliers ont aussi eu droit à de nouvelles activités cette année : une tyrolienne pour survoler le public ou des activités en pleine journée pour ceux qui logent dans le camping du festival. "Pour les plus téméraires, il y a même des cours de gym le matin", explique Maxime Ferrand, le directeur d'Electrobeach Music Festival. "On s'est aperçu qu'il y avait vraiment une demande en ce sens. On doit divertir les festivaliers aussi entre les concerts".

Troisième et dernier jour de festival, ce samedi. Programmation complète à retrouver sur le site de l'Electrobeach.