Eau contaminée à Châteauroux : ce qu'il faut savoir sur l'interdiction de consommer l'eau du robinet

La moitié de la ville de Châteauroux a interdiction de consommer l'eau du robinet, à cause d'une contamination à la bactérie Escherichia coli. On fait le point dans cet article.

Alerte dans la ville de Châteauroux. Le plan communal de sauvegarde a été déclenché ce vendredi 17 juin, en fin d'après-midi, après la détection de la présence d'une bactérie dans un partie du réseau d'eau potable de la ville. Dans la moitié nord de Châteauroux, l'eau du robinet est contaminée par la bactérie Escherichia coli.

Pour les 25.000 habitants concernés, il est interdit de boire l'eau du robinet, de consommer l'eau potable pour l'usage alimentaire (boisson, préparation des aliments), ainsi que pour le brossage des dents. Pour les nourrissons, il est interdit d'utiliser l'eau sur leur peau (douche, bain, soins...). Pour les adultes, cela ne pose pas de souci. Ces mesures sont en vigueur au moins jusqu'à dimanche soir, en attendant les résultats des analyses.

Quelle zone est concernée ?

C'est toute la partie nord de Châteauroux qui est concernée par ces mesures d'interdiction. Il s'agit de la zone au nord de la voie ferrée qui traverse la ville. Dans le détail, tout le centre-ville est concerné, ainsi que les quartiers Beaulieu, la Pointerie, la Bourie, les Marins, Saint-Christophe, Vaugirard, Saint-Denis, les Rocheforts et Bitray. Les communes aux alentours ne sont pas concernées. Vous pouvez retrouver le plan de la zone touchée dans cet article.

Faut-il s'inquiéter si on a bu l'eau du robinet ?

Les autorités veulent faire passer un message rassurant. Il ne faut pas s'inquiéter si on a bu l'eau contaminée du robinet ces derniers jours. "Les dernières analyses montrent des taux de contamination très très faibles, explique Anne Dupetit, adjointe au directeur départemental de l'ARS. L'immense majorité des gens n'auront aucun symptôme". Elle précise que les personnes les plus fragiles peuvent avoir des maux de ventre et des diarrhées. Il faut donc penser à beaucoup s'hydrater en buvant de l'eau en bouteille, en particulier en cette période de fortes chaleurs.

Si vous ressentez des troubles gastriques, vous pouvez boire de l'eau sucrée ou des jus de fruits. Si cela persiste, vous pouvez vous procurer des médicaments anti-diarrhéiques en pharmacie. Attention, n'appelez pas le 15 ou 18 si vous n'avez pas de symptômes graves pour ne pas engorger les services de secours. L'hôpital de Châteauroux et les médecins de la zone concernée n'ont pas constaté d'augmentation des cas de troubles gastriques ces derniers jours.

Où récupérer des packs d'eau à Châteauroux ?

Des points de distributions d'eau sont mis en place pour permettre aux Castelroussins de continuer à s'hydrater pendant cette période de canicule. Ce vendredi soir jusqu'à minuit, la mairie, accompagnée par la Saur (le service de distribution d'eau à Châteauroux) et la Protection civile, organise quatre points de distributions :

Au centre de la Valla, derrière le centre aquatique Balsan'éo

Au gymnase Saint-Denis

Au boulodrome de Belle-Isle

Devant la scène nationale Equinoxe

Chaque foyer peut récupérer un pack d'eau. Deux points de distribution supplémentaires doivent ouvrir samedi à Châteauroux pour fluidifier et simplifier les démarches. Des livraisons pour les personnes âgées inscrites au fichier des personnes fragiles et celles qui bénéficient de la livraison de repas à domicile sont également prévues dès ce vendredi soir. Cela concerne 720 personnes. En cas de questions, il faut appeler le 05.87.23.10.09.

Là aussi, les autorités se veulent rassurantes : il y aura suffisamment d'eau pour tout le monde pour tout le week-end. 75.000 bouteilles d'eau vont arriver ce vendredi soir, en plus des stocks déjà existants, indique la municipalité. "Cela nous permet de tenir tout le week-end", assure le maire Gil Avérous, qui assure être optimiste. Afin d'éviter tout risque de rupture de stocks, les grandes surfaces et les distributeurs d'eau du secteur ont été contactés.

Quand envisager un retour à la normale ?

Des analyses sont en cours pour tester la qualité de l'eau du réseau. Les premiers résultats sont attendus dimanche soir. Mais des premiers signes encourageants sont déjà là, assurent la Saur, le service de distribution de l'eau. "La deuxième analyse est dix fois moins forte que la première, explique le directeur. On continue la désinfection de l'eau, les investigations et les analyses tant que les résultats ne sont pas positifs". Un retour à la normale dimanche soir est envisagé.

Pourquoi l'eau est-elle contaminée ?

Les investigations sont donc toujours en cours pour comprendre l'origine de cette contamination de l'eau par la bactérie Escherichia coli. Sa présence a été détectée en milieu de semaine avec les résultats d'analyse de prélèvements effectués lundi. Il faut savoir que des prélèvements sont réalisés quotidiennement par l'ARS pour s'assurer de la qualité de l'eau.

Après la découverte du taux de bactérie plus élevé, il a fallu faire une contre-analyse le lendemain, qui a confirmé la présence de la bactérie. Comment expliquer la présence de la bactérie dans le réseau d'eau ? L'hypothèse envisagée est une désinfection insuffisante en début de semaine à Châteauroux. Les unités de production d'eau potable sont désinfectées avec du chlore, mais les fortes chaleurs ont peut-être favorisé la prolifération de la bactérie.