Ébloui au volant, un homme de 76 ans tue un piéton à Pau et est condamné à du sursis

Un homme de 76 ans a été condamné ce jeudi par le tribunal de Pau pour homicide involontaire. Il écope d'une peine de quatre mois de prison avec sursis. Il était jugé pour avoir causé la mort d’un piéton de 75 ans qu’il avait renversé à un passage protégé dans le centre-ville de Pau le 7 octobre 2021. Le prévenu a expliqué qu’il avait été ébloui. À la barre, il avait du mal à prendre conscience de sa responsabilité dans l’accident mortel.

Il a d’abord présenté ses excuses à la famille, l’épouse et les deux filles du monsieur décédé "Je me doute que ça a été un grand choc, je n’ai pas vu qu’il traversait, j’ai cru que j’avais reçu un caillou sur mon pare-brise, j’ai été ébloui par le soleil." "Justement ça vous gêne, vous ne vous méfiez pas ?" lui demande la présidente du tribunal de Pau. Le prévenu répond : "C’est l’histoire de quelques secondes, ces quelques secondes ont été fatales, il y a eu la surprise de l’éblouissement, je n’ai pas pu faire autrement."

Les rapports de son contrôle judiciaire sont mitigés, les juges lui posent donc la question "Vous trouvez que la situation est injuste ?" Sa réponse est rapide et claire : "_Je n’accepte pas le terme '_Vous avez tué quelqu’un', c’est comme si j’étais vraiment un assassin, comme si je l’avais tué volontairement."

"C’est pourtant bien une faute de négligence qui a causé le décès, insiste la procureure. Ça nous est tous arrivé d’être ébloui mais il aurait dû ralentir, s’arrêter pour éviter tout risque d’accident. Il doit comprendre que s’il avait été plus prudent, cet accident ne serait pas survenu." Son avocat Me Bruno Moutier a tout de même souligné le caractère "fâcheux" de la conjonction entre le feu vert pour les voitures (rue du Sergent Bernes Cambot) et le feu vert pour les piétons (Bd recteur Jean Sarrailh), "il aurait fallu un décalage" selon lui.

Le prévenu a été condamné à une peine de quatre mois de prison avec sursis, il écope aussi d'une annulation du permis de conduire, interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant un an, interdiction de repasser le permis pendant 10 ans.