Éboulement dans l'Oisans : la route coupée entre Bourg d'Oisans et Villard-Notre-Dame

Il n'est plus possible ce vendredi matin d'accéder à Villard-Notre-Dame depuis Bourg-d'Oisans (Isère) et vice-versa par la D219 à la suite d'un éboulement important. Une paroi sous surveillance depuis plusieurs jours a laissé échapper "près de 40m3 de roches" selon le maire de Villard-Notre-Dame Philippe Brun. "Certains rochers doivent peser jusqu'à 30-40 tonnes" selon l'élu. Il n'y a aucune victime puisque la paroi en question était sous surveillance et que le périmètre était restreint depuis que la chute menaçait. Les services du département doit intervenir à partir d'aujourd'hui pour voir déjà si tout ce qui devait tomber est tombé puis envisager les opérations de déblaiement.