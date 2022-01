Eboulement de Bionnassay : les travaux de sécurisation ont commencé, vers une réouverture le 22 janvier

A la suite de la coulée de boue et de pierres qui a coupé la route d'accès au village de Bionnassay le 1er janvier, la commune de Saint-Gervais a engagé des travaux pour sécuriser le site et rouvrir la route le plus rapidement possible.