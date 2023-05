Eboulement sur la route du col du Pourtalet : "On a évité une catastrophe"

Il faudra plusieurs semaines pour effacer les traces de l'éboulement rocheux qui a eu lieu mercredi soir sur la route qui mène au col du Pourtalet, sur la commune de Laruns.

Lors d'une reconnaissance, ce jeudi, en hélicoptère les techniciens spécialisés ont vu que d'autres blocs étaient instables et risquaient de tomber. Il faut donc absolument sécuriser la zone avant d'imaginer refaire passer des véhicules à cet endroit-là, à quelques kilomètres de la frontière espagnole.

"C'est la troisième fois qu'il y a des incidents sur cette zone"

Des travaux de purge sont à prévoir. "Ce sont vraiment de gros blocs de montagne qui sont tombés" raconte Clément Servat, conseiller départemental, délégué aux infrastructures transfrontalières, qui s'est rendu sur place. "J'ai échangé avec un technicien qui a dit que lui, de toute sa carrière, il n'a jamais vu un éboulement aussi important. C'est la troisième fois qu'il y a des incidents sur cette zone. Il y a deux paravalanches. Il y a un problème qui ne date pas de maintenant."

Cet éboulement n'a fait aucun blessé heureusement. "Quand j'ai vu l'étendue des dégâts et je peux vous dire qu'on a eu énormément de chance qu'il n'y ait pas de victimes, souffle Clément Servat. C'est arrivé vers 19 h 30. C'est un horaire où il y a moins de circulation. Mais imaginez si ça arrive en plein été où il y a plein de monde. On a évité une catastrophe."

4.000 véhicules par jour empruntent cette route en été

La fermeture prolongée de cette axe vers l'Espagne aura des conséquences pour la vie de la vallée d'Ossau. 400.000 voitures passent chaque année sur cette route selon le Conseil départemental, dont 4.000 véhicules quotidiennement durant l'été. L'impact sur le tourisme pourrait donc être important en particulier pour la Station d'Artouste et son célèbre petit train, la première attraction touristique du Béarn qui doit ouvrir le 18 mai prochain, pour le jeudi de l'ascension. Le train risque d'être privé de la clientèle espagnole.

C'est un coup dur aussi pour l'économie : les chambres d'hôtes et les commerces du col du Pourtalet, ainsi que les fameuses Ventas qui vivent de la clientèle française. Et puis, à plus longue échéance, c'est le Tour d'Espagne cycliste, la Vuelta, qui doit normalement emprunter cette route en septembre.