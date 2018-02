Il y a eu un éboulement de falaise ce dimanche matin à Etretat en Seine-Maritime. La municipalité appelle les promeneurs à la plus grande prudence et au respect des consignes.

Étretat, France

Ce dimanche matin 4 février 2018, un pan de falaise s’est éboulé à Etretat, sur la falaise d’aval, à quelques dizaines de mètres de l’extrémité de la digue-promenade. Il n'y a pas eu de victime mais la municipalité tient à rappeler que ce type d'événement survient régulièrement et qu'il faut donc être prudent.

Une famille a du être évacuée ce dimanche

Les paysages de la Côte d’Albâtre et notamment ceux d’Etretat attirent beaucoup de promeneurs, pêcheurs à pied et autres photographes qui peuvent, par inconscience et méconnaissance des risques, mettre leur vie en danger. La Police Municipale a ainsi évacué, tôt dans la matinée ce même dimanche, une famille avec des enfants en bas âge qui avait escaladé l’éboulis.

Respecter les consignes pour éviter des accidents

"Il est indispensable de respecter les consignes de sécurité, de rester sur les sentiers aménagés et de ne pas cheminer en bord de falaise ni immédiatement au pied de celles-ci" souligne la commune dans un communiqué. La municipalité ajoute : "les risques d’éboulements ou de chutes de pierres sont réels et fréquents et l’on peut s’attendre à des événements du même type dans les semaines à venir".