Écardenville-la-Campagne: un mort et huit blessés dans une collision entre trois voitures

Une collision entre trois voitures sur la RD613 a fait un mort et huit blessés, ce dimanche 27 février, en début d'après-midi. L'accident a eu lieu à hauteur d'Ecardenville-la-Campagne dans l'Eure. Une personne de 70 ans est morte dans la collision.

Des enfants blessés

Une femme de 24 ans et un petit garçon de 10 ans ont été transportés en état d'urgence d'absolue à l'hôpital d'Evreux et vers le CHU de Rouen. Six autres personnes, dont un bébé de 7 mois, un garçon de 4 ans et une petite-fille de 8 ans, blessés plus légèrement, ont été transportés vers les hôpitaux d'Evreux et de Bernay.

L'intervention de 22 sapeurs-pompiers a été nécessaire dans cet accident.