Echange de coups de feu en Isère : un homme poursuit un policier qu'il prend pour un cambrioleur

La scène aurait pu être tirée d'un film. D'après les informations du Dauphiné Libéré, confirmées par la procureure de Vienne, un homme a pris en chasse un policier, pensant qu'il s'agissait d'un cambrioleur. Dans la nuit de vendredi à samedi 13 novembre dans le Nord-Isère, à Chonas-l'Amballan, un homme de 36 ans, armé d'un fusil a été surpris par un policier. Le fonctionnaire rentrait alors à son domicile dans une voiture banalisée quand il voit cet homme en train de tirer sur des commerces le long de la RN7, entre Reventin-Vaugris et Chonas-l'Amballan.

Le policier fait demi-tour, passe plusieurs fois devant l'individu. L'un des commerces a été cambriolé et ce dernier pense qu'il s'agit du voleur. Il monte alors à bord de son véhicule et le prend en chasse. Le trentenaire poursuit le policier et tire dans sa direction. Il parvient à bloquer sa voiture. C'est alors que le fonctionnaire de police ouvre le feu à son tour : il touche une portière de la voiture de son agresseur.

L'individu prend ensuite la fuite, il est rapidement rattrapé par policiers et gendarmes venus en renfort. Ce samedi matin, l'homme est toujours en garde à vue. Une enquête a été ouverte.