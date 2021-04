Échange de tirs à Avignon : un information judiciaire ouverte pour tentative d'homicide volontaire

Une information judiciaire pour tentative d'homicide volontaire et violence avec arme a été ouverte ce samedi suite aux coups de feu tirés dans le quartier de la Reine Jeanne à Avignon.

Ce sont des riverains qui ont alerté les forces de l'ordre jeudi, après avoir entendu en soirée des coups de feu dans le quartier de la Reine Jeanne à Avignon. Aucun blessé à déplorer mais il s'en est fallu de peu, deux balles ont impacté la cuisine d'un appartement. Des témoins ont vu une voiture quitter les lieux. Signalée à la police, elle a été identifiée et rattrapée quelques heures plus tard. Deux pistolets automatiques ont été retrouvés dans le véhicule et les deux hommes à bord ont été placés en garde-à-vue.

Les mis en cause ont été présentés à un juge d'instruction ce samedi. L'un âgé de 33 ans a été placé en détention provisoire. Il était déjà sous le coup d'un mandat d'arrêt pour une affaire de stupéfiants, délivré par le tribunal correctionnel de Marseille. L'autre homme de 28 ans a été placé sous contrôle judiciaire.

Il y aurait eu un échange de tirs ce soir-là, la piste du réglèment de compte est étudiée. Une information judiciaire est ouverte pour tentative d'homicide volontaire, violence avec arme et plusieurs infraction sur la législation du port d'arme.