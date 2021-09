Echanges de coups de feu en pleine journée à Toulouse, quartier Bagatelle

Des coups de feu ont été échangés ce mardi vers midi en plein quartier Bagatelle, près de la place Geneviève Anthonioz de Gaulle.

Fusil de chasse contre arme de poing

Il s'agirait d'un différend entre un caïd et un vendeur de cigarettes. Le premier a sorti un fusil de chasse, le second une arme de poing. La police indique qu'il y a trois victimes, dont le vendeur de cigarettes hospitalisé et placé sous le régime de la garde à vue.

Selon nos confrères d'Actu Toulouse, une passante aurait été blessée et prise en charge par les secours.