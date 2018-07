Grenoble, France

uSuLe ministère public avait requit une peine de 1000 euros d'amende et une interdiction judiciaire d'accès au stade - en plus de l'interdiction administrative déjà prononcée - ils ne devront finalement s'acquitter que de 400 euros. La décision est tombée mercredi pour ces deux supporters du GF38 qui avaient envahi la pelouse du stade des Alpes après la défaite contre Sannois Saint-Gratien le 11 mai dernier. Ils ont "compris leur erreur" et acceptent cette décision ajoute maître Emmanuel Decombard, l'avocat d'un des deux prévenus, qui précise que son client ne fera pas appel.

Vendredi soir, pour le premier match de la saison face à Sochaux, ces deux supporters ne seront donc pas présents au stade des Alpes. Au préalable, ils avaient déjà été interdits administrativement d'entrée pour des durées de 20 et 24 mois, avec l'obligation d'aller pointer à l'hôtel de ville au coup d'envoi de chaque rencontres du GF38.

Six interdictions de stade suite aux incidents de mai

Suite aux incidents de la rencontre face à Sannois Saint-Gratien, six interdictions de stade - trois pour des durées de six mois, et trois pour des durées de 12, 20 et 24 mois - ont été prises. La Préfecture précise dans un communiqué que l'identité des personnes inscrite au fichier des interdits de stade a été "transmise aux clubs et aux fédérations sportives". "Le niveau de sécurité dans lequel se dérouleront les matchs a été rehaussé en concertation avec le club et le stade des Alpes". Place au jeu à présent !