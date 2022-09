Echauffourées dans le stade entre supporters allemands et niçois

Alors que le match de Conférence Europa League entre Nice et Cologne allait débuter au stade Allianz. Des supporters allemands ont passé les barrières de sécurité pour venir défier les supporters niçois. S'en est suivit immédiatement des échauffourées. Des sièges ont été lancés, des coups de poing échangés. Les CRS sont intervenus et ont gazé une partie des supporters. Des ultras parisiens ont participé aux bagarres. Les pompiers comptabilisent un blesser léger.

Deux capitaines qui calment le jeu

Les deux capitaines se sont adressés aux spectateurs pour leur demander de se calmer. Le match a forcément pris du retard car il faut tout réorganiser, parquer les plus agités et rouvrir certaines portes qui ont été fermées au début des faits. Un possible report du match est même envisagé. Des réunions entre clubs et préfecture sont en cours. Dans le stade, les supporters de Cologne étaient très nombreux: 10.000, autant que de niçois.