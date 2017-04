Echauffourées à Saint-Pierre-des-Corps entre la police et une cinquantaine de jeunes

Des incidents ont eu lieu ce jeudi soir à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire). La police est intervenue sur un accident entre une voiture et un scooter. Elle a été la cible de jets de pierres. Elle a répliqué avec du gaz lacrymogène. Une enquête est en cours.

L'affaire est partie d'un simple accident de la route, une collision entre une voiture et un scooter aux abords du quartier de la Rabatterie de Saint-Pierre-des-Corps. A l'arrivée d'une équipe de police, le scooter a disparu, ainsi que le conducteur et le passager. Il s'avère après divers témoignages que les deux jeunes circulaient sans casque, et qu'ils zigzaguaient dangereusement. Autour de l'accident, un attroupement de jeunes se forme. Le passager du scooter se fait finalement connaitre auprès des forces de l'ordre.

Le scooter circulait dangereusement, en zigzaguant

Le simple accident de la route dégénère en échauffourées quand une première pierre vise les forces de l'ordre, puis une deuxième, et une troisième. Des équipes de police sont appelées en renfort. Après somation du commandant des opérations sur place, la police répond par des gaz lacrymogènes pour disperser les jeunes. Pour l'enquête, les policiers vont finalement recenser une cinquantaine de projectiles. Une procédure est en cours pour "violences avec arme" (procédure classique quand les forces de l'ordre sont la cible de projectiles).

Le premier incident majeur des vacances pour la police de Tours

Plus tard, après les incidents, le conducteur du scooter (qui n'a pas pris part aux échauffourées) se présente au commissariat. Son audition a été reportée à plus tard. Il a été admis à l'hôpital avec une suspicion de fracture de la cheville.