Échirolles : le combat d'une mère, après le meurtre mystérieux de son fils en février 2022

Dans la nuit du 17 au 18 février 2022, Karim Talbi, un jeune sans histoire de 25 ans, était retrouvé par un automobiliste blessé à l'arme blanche rue d'Auvergne à Échirolles. L'automobiliste conduisait alors Karim à la clinique mutualiste où il devait décéder peu après des suites de ses blessures, malgré l'intervention des médecins.

Meurtre mystérieux et une maman dévastée

Dix mois se sont écoulés depuis ce drame inexpliqué et l'enquête sur ce meurtre mystérieux est, pour l'instant, au point mort. La mère de Karim, Foezia Hammani, a peur que la justice "oublie" le dossier de son fils. "Je trouve que c'est très, très long. Au début, on m'a dit que c'était normal, qu'il fallait que je sois patiente. Je l'ai été mais maintenant, l'attente est insupportable. D'autant que j'ai peur qu'à cause de tous les règlements de compte en ce moment sur Grenoble, le dossier de mon fils ne soit plus une priorité des enquêteurs."

Ce que l'on sait, c'est qu'il était 1h20 du matin, ce 18 février 2022, quand Karim qui rentrait d'une soirée entre amis tombe en panne d'essence sur la Rocade. Il se rend alors chez son père qui habite tout près, change de vêtements mais quand il ressort de l'immeuble, une demi-heure après, il titube. Il a été poignardé au thorax et à l'abdomen. Sur les images de vidéosurveillance, Karim est seul.

Le jeune homme parvient à arrêter une voiture pour se rendre à la clinique la plus proche. Dans la voiture, il ne parle pas, ne raconte pas ce qui s'est passé et il décède peu après son admission aux urgences.

Pas de meurtrier, pas de mobile

Depuis ce tragique 18 février 2022, Foezia, qui est divorcée du père de Karim, s'interroge. "Est ce un meurtre gratuit commis par un déséquilibré ?" se demande-t-elle. "Les questions tournent dans ma tête tous les jours. Mon fils n'a jamais eu de problème avec la justice, d'embrouilles, ou quoi que ce soit. C'était un jeune généreux, qui voulait reprendre ses études, après avoir fait des petits boulots. Il vivait chez moi. J'ai quatre enfants, trois filles et mon fils qui n'est plus là. Pourquoi ? Je ne vis plus, je survis. Karim, c'était tout pour moi. Je veux qu'on lui rende justice."

Sarah, 33 ans, est l'un des cousines de Karim. "Je soutiens ma tante dans son combat ; comme toute la famille. Karim, c'était comme mon petit frère, toujours prêt à rendre service, une belle personne. Sa mort n'a aucun sens, elle est tellement injuste !" s'indigne la jeune femme.

Foezia Hammani a édité de nombreux appels à témoins pour tenter de relancer l'enquête

Appel à témoins

Alors, Foezia a placardé des appels a témoins un peu partout, dans l'agglomération grenobloise. "Si quelqu'un a vu ou sait quelque chose qu'il contacte l'hôtel de police" implore-t-elle. "mais ce qui m'inquiète c'est que certaines affiches ont été déchirées. Pourquoi ? " s'interroge Foezia qui en a placardé d'autres. "Je ne lâcherai jamais" affirme-t-elle. De son coté, la justice affirme que l'enquête se poursuit et que tout est fait pour retrouver le coupable.