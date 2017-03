Échirolles : qu'arrive-t-il aux chats de la Viscose ?

Depuis deux mois, des chats disparaissent ou sont retrouvés morts dans le quartier de la Viscose, à Échirolles. Neuf cadavres ont été découverts selon l'association Cosa Animalia qui a décidé de porter plainte.

Pour Christelle Verdier, bénévole de l'association Cosa Animalia, c'est une certitude : quelqu'un s'en prend aux chats du quartier de la Viscose. Neuf carcasses mutilées ont été découvertes au cours des deux derniers mois. Une d'entre elle peut être attribuée à l'attaque d'un chien. Mais pas les autres selon Christelle Verdier qui voit la main de l'homme derrière cette histoire :

Ça me choque et ça me dégoûte. Les gens feraient mieux de se trouver un autre passe-temps !