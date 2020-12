Échirolles : un déséquilibré appelle en disant qu'il va faire exploser un immeuble, le bâtiment évacué

Les riverains de l'avenue du Général de Gaulle à Échirolles ont vu un immeuble évacué en fin de mâtinée et milieu de journée ce mardi. Un jeune homme a provoqué cette intervention pour "levée de doute" après avoir passé un coup de téléphone inquiétant aux pompiers de l'Isère.

Évacuation et levée de doute

Il expliquait détenir des explosifs et vouloir faire sauter un immeuble. Une fois les forces de l'ordre déployées sur place et comme la situation revêtait un vrai potentiel de danger, il a été procédé à une levée de doute, à la fouille de son appartement et à l'évacuation de l'immeuble.

Interpellé sans violence

L'homme en question s'est retrouvé sur le toit de l'immeuble. Les policiers l'ont interpellé a priori sans résistance de sa part. Il a été pris en charge par l'hôpital, et pour le moment une éventuelle suite judiciaire à cet incident n'est pas encore décidée. L'homme interpellé est déjà connu pour des troubles psychologiques.