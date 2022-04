Echirolles : une fresque en hommage à Malik Boutvillain, disparu il y a dix ans

Le dessin prend forme ce samedi après-midi, sous le pont à la jonction des rues d'Auvergne et de Provence. Les yeux de Malik, disparu il y a maintenant dix ans à Echirolles, le 6 mai 2012, au dessus de son prénom entouré de nombreux cœurs. L'idée de cette fresque vient de Dalila, sa sœur. Elle l'a eu lors d'une émission télévisée, qui parlait notamment de Tiphaine Véron, une Française disparue au Japon en 2019 : "Sa famille à Poitiers à fait peindre une fresque du regard de Tiphaine. _J'ai trouvé ça tellement beau, tellement doux, à l'image de Malik_. Et puis le regard exprime tout, c'est le reflet de l'âme."

Interpeller la justice pour garder l'enquête ouverte.

Le but : interpeller la justice, et faire transférer le dossier à un pôle de "cold cases", dédié spécialement aux affaires de meurtres et disparitions non élucidés. "Il y a des magistrats, des procureurs, des enquêteurs qui son entièrement dédiés à cela et qui enquêteront sur le dossier de A à Z. Ce ne seront pas des dossiers qui seront laissés dans des tribunaux, mis sous des piles et qu'on regarde de temps en temps. Je sais qu'au bout de 10 ans on ne risque pas de retrouver grand chose de mon frère. Mais peu importe, il faut que je le retrouve, que je le ramène ici. Et ça je ne laisserai jamais tomber".

Pour cet ouvrage, le grapheur William table sur une quinzaine d'heures de travail. Une tâche à laquelle il s'attelle consciencieusement : "Je ne connaissais pas Dalila ni l'histoire de son frère. Mais sa demande m'a touché parce que c'est toujours dur de voir disparaitre quelqu'un et de ne pas savoir. Donc j'espère que ça pourra faire avancer les choses pour elle et pour leur famille. C'est plus qu'un dessin au final, c'est une histoire".

Alors qu'il s'attaque aux yeux, Agnès, habitante du quartier depuis 40 ans, passe par là. L'histoire de Malik, elle ne la connait que trop bien. "Malik, _je l'ai connu tout petit_. Malheureusement, on n'arrive pas au bout de cette histoire, c'est triste ! Mais c'est bien de lui rendre hommage comme cela. Que les gens n'oublient pas que ça peut arriver à n'importe qui".