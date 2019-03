Échouages de dauphins : "Les chalutiers pélagiques ne sont pas les seuls en cause", dit l'observatoire Pelagis

Plusieurs dizaines de dauphins morts ont encore été retrouvés échoués sur les plages de Vendée et de Loire-Atlantique depuis le passage de la tempête Freya lundi 4 mars. Près de 700 petits cétacés, dont 95% de dauphins, ont été ainsi retrouvés depuis le début de l'année 2019 selon l'observatoire Pelagis du CNRS à La Rochelle. La faute à qui ? "C'est une question très complexe", répond Florent Caurant, la directrice.

On a la preuve que ce sont des captures accidentelles, mais il est certains que beaucoup d'autres métiers que les chaluts pélagiques sont en cause : la pêche minotière, les filets maillants, et les pêcheries étrangères sur nos côtes