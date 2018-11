Eckwersheim : trois ans après, une cérémonie d'hommage aux victimes de l'accident de TGV

Une cérémonie d'hommage aux 11 morts et 42 blessés dans l'accident de la rame d'essai d'un TGV à Eckwersheim (Bas-Rhin) s'est déroulée lundi après-midi sur les lieux du déraillement. Trois ans après le drame, les proches des victimes attendent avec impatience un procès.

Eckwersheim, France

Trois ans après le drame, une cérémonie d'hommage aux victimes du déraillement de la rame d'essai d'un TGV au nord de Strasbourg s'est déroulée cet après-midi à Eckwersheim, sur les lieux de l'accident. Le 14 novembre 2015, au lendemain des attentats de Paris, le déraillement avait causé la mort de 11 personnes, 42 autres avaient été blessées.

Dans l'attente d'un procès

La cérémonie, entièrement privée, s'est tenue en présence des proches des victimes, du préfet du Bas-Rhin Jean-Luc Marx, du maire de Strasbourg Roland Ries et de représentants de la SNCF. Une minute de silence a été observée à 15h04, heure du déraillement de la rame d'essai il y a trois ans.

Jean-Luc Marx participe cet après-midi à la cérémonie d'hommage aux victimes de l'accident de TGV 14 novembre 2015 à #Eckwersheimpic.twitter.com/udnNFowDac — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) November 14, 2018

Dans ce dossier, les expertises ont conclu que le TGV avait déraillé en raison d'un excès de vitesse. La SNCF et sa filiale Systra ont été mises en examen pour blessures et homicides involontaires en décembre 2017. Deux salariés de la SNCF et un de Systra en charge des essais avaient également été mis en examen en octobre 2016.

Selon Me Gérard Chemla, avocat de familles de victimes, les proches espèrent qu'un procès pourra se tenir rapidement.