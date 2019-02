VIDÉO - Écobuages au Pays Basque : le maire de Sare porte plainte pour incendie(s) criminel(s)

Pays Basque

Trop de feux, trop de fumée, trop de pollution. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a interdit les écobuages durant tout le weekend. Toutes les communes du département étaient concernées. Déjà, durant la fin de semaine du 16 au 17 février dernier, 500 hectares ont brûlé depuis Sare jusqu'à Saint Jean Pied de Port. Les dégâts sont conséquents. Ce ne sont pas seulement les "sasi", les broussailles, qui ont disparu mais des plantations d'arbres.

Ce fut le cas à Sare sur les pentes du col de Lizarrieta. A tel point que le maire de Sare Jean-Baptiste Laborde-Lavignette a déposé plainte vendredi pour incendie(s) criminel(s).

Battitta Laborde: "c'est des années de travail et de plantations" qui sont partis en fumée Copier

Plus de 550.000€ de dégâts

Pour le maire de Sare, ce sont "des années de travail et d'investissement" qui partent en fumée. "Le total va au-delà de 550.000€ investis avec l'ONF (Office National des Forêts). Tout n'est pas parti en fumée, on est en train de chiffrer l'impact, mais dans tous les cas, c'est beaucoup trop, c'est insupportable". Le premier édile souligne aussi que la commune "a fait l’acquisition d'un tracteur-chenilleur pour girobroyer les végétaux, plutôt que de passer par le feu. Mais quand c'est trop pentu ou caillouteux, on est obligés de mettre le feu".

Tout un pan du mont Ibanteli est carbonisé © Radio France - Bixente Vrignon

Danger pour la santé

Il n'y a pas que les dégâts chiffrables. Aurélien André, le gérant de l'auberge Hordago a vu l'incendie depuis sa terrasse. Ça n'est pas un feu pastoral qui a été allumé, affirme-t-il, mais il remarque que "_depuis le début de la période d'écobuage, on voit un nuage de particules comme on peut voir dans les grandes villes comme Pékin ou Mexico. On voit ce nuage-là qui traîne au-dessus des villes de la plaine du Pays Basque constamment depuis une semaine. C'est loin d'être l'air pur qu'on voit sur les cartes postale_s".