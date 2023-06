Ecole, clinique et restaurant inondés : les orages provoquent des dégâts dans le secteur d'Apt

Lundi en fin d'après-midi, un violent orage a stationné au dessus d'Apt et de ses environs. En deux heures, il est tombé sur le secteur plus de 70 millimètres de pluie. Ces fortes précipitations ont provoqué des ruissellements et des infiltrations. Les pompiers sont intervenus une bonne dizaine de fois, la mairie également.

ⓘ Publicité

Le bâtiment qui abrite la maison médicale "la Providence" et la clinique "Synergia Luberon", avenue Philippe de Girard, a été touché. Le plafond s'est effondré sur 40 mètres carrés, suite à des infiltrations. Cela représente un tiers de la bâtisse. L'ensemble restera fermé mardi, le personnel soignant est au chômage technique.

Le restaurant Rive Droite, situé quai Léon Sagy, a lui aussi été impacté. Les 200 mètres carrés du rez-de-chaussée ont été inondés. Sept salariés sont là encore au chômage technique.

Et puis à quelques kilomètres d'Apt, à Gargas, c'est l'école maternelle "les Sources" qui a subi des infiltrations. Les 80 élèves ne pourront pas être accueillis mardi.