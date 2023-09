École dégradée, voiture vandalisée... le maire de Grand-Charmont cible d'intimidations

Jean-Paul Munnier, maire de Grand-Charmont dans le Pays de Montbéliard, est visé par des intimidations et dégradations.

Deux actes d'intimidations, deux week-ends d'affilée. Le maire de Grand-Charmont, dans le Pays de Montbéliard, Jean-Paul Munnier, est la cible d'intimidations et d'injures depuis deux semaines dans le quartier des Fougères.

ⓘ Publicité

Une école élémentaire vandalisée

La première fois c'est le domicile du maire qui a été approché dans la nuit, dimanche 27 août dernier. Une voiture garée devant chez lui a été retrouvée avec deux vitres brisées, des rayures sur la carrosserie. Dans la boite aux lettres, l'élu a retrouvé une lettre d'injures.

Huit jours plus tard, veille de rentrée scolaire, c'est l'école élémentaire Daniel Jeanney qui est prise pour cible. Cette fois, les visiteurs entrent dans le bâtiment, il y fracassent huit portes en tout, volent cinq ordinateurs et une nouvelle fois, une injure inscrite sur une table à l'adresse du maire. "Ce n'est pas le première fois que l'école est visitée, mais cette fois-ci c'est particulièrement violent", précise-t-il.

Rassemblement de soutien

Jean-Paul Munnier soupçonne une bande d'une vingtaine de jeunes, qui s'en prend à des bâtiments publics depuis plusieurs semaines. Ils réclament d'après lui le retour de l'éclairage public la nuit dans le quartier des Fougères. "Je suis dépité", déclare l'élu. "Ce n'est pas comme si on n'investissait pas dans le quartier. Nous avons une rénovation en cours du périscolaire dans cette école Daniel Jeanney, un chantier régulièrement vandalisé, on ne sait pas si on pourra arriver au bout."

Une enquête de gendarmerie est en cours pour identifier les auteurs de ces dégradations. Le maire de la commune a déposé plainte. Un rassemblement devant la mairie de Grand Charmont est prévu ce vendredi à 17h pour soutenir Jean Paul Munnier.