Ecole musulmane à Albertville : le maire va faire appel et compte bien empêcher le projet

L'école privée accueillerait jusqu'à 400 enfants de la maternelle au primaire (avec gymnase et réfectoire) et serait implantée près d'une mosquée

"Au niveau national, il n'existe pas de règle qui permette au maire d'autoriser ou de refuser l'installation d'écoles" explique le maire d'Albertville, Frédéric Burnier-Framboret. Et c'est là pour lui tout le problème. Pour s'opposer au projet d'école privée musulmane portée par l'association pro-turque Millî Görüs, il s'appuie sur un motif de stationnement : "je n'avais que le moyen de l'urbanisme pour contrer ce permis. Nous avons mis ce motif-là". Le 6 avril dernier, le tribunal administratif de Grenoble a autorisé la construction. "J'en prends acte, _nous allons faire appel, évidemment_, nous allons revoir notre copie" insiste Frédéric Burnier-Framboret.

On va faire appel. C'est mon seul moyen, je n'en ai pas d'autre aujourd'hui - le maire d'Albertville, Frédéric Burnier-Framboret

Si le maire d'Albertville s'efforce d'empêcher la réalisation du projet, c'est qu'il n'est pour lui pas adapté au paysage scolaire albertvillois. "De l'autre côté de la rue, on a l'école du Val des Roses, qui a 400 élèves aujourd'hui, qui est l'équivalent de ce qui est projeté d'être fait. Cette école-là est la plus grosse de Savoie. Donc là, on est en face d'un projet d'école privée de 400 élèves, qui aurait été potentiellement, l'une des trois plus grosses du département. C'est un problème pour Albertville" développe Frédéric Burnier-Framboret. Il redoute les conséquences sur les autres établissements de la ville.

Tous les ans, on croise les doigts pour que l'Education nationale ne nous demande pas de fermer des classes. Aujourd'hui, pouvoir autoriser de tels complexes scolaires, c'est contraire à ce qui se passe - le maire d'Albertville, Frédéric Burnier-Framboret

Le maire est depuis en contact avec le ministère de l'Education nationale. Une visioconférence avec le ministère de l'Intérieur est prévue le vendredi 16 avril. Frédéric Burnier-Framboret multiplie les échanges avec le gouvernement pour trouver une solution. Suite à sa tribune dans le Figaro, où il interpellait directement les parlementaires, le gouvernement a d'ailleurs déposé un amendement de dernière minute lundi soir pour permettre aux préfets de s'opposer à l'ouverture d'écoles hors contrat soutenues par un État étranger "hostile" à la République. Le texte n'est pas pour autant immédiatement applicable, "il faut qu'il soit voter, après il va passer par le conseil constitutionnel" rappelle le maire.

Le permis de construire avait été refusé en 2019, par la municipalité. Mais l'association qui porte le projet avait déposé un recours devant le tribunal administratif de Grenoble. © Radio France - Damien Triomphe

Frédéric Burnier-Framboret souligne aussi que le projet "ne peut qu'inciter au communautarisme". Il est de plus porté par l'association Millî Görüs, dans le collimateur des autorités pour ses liens avec l'Etat turc, l'une des trois fédérations à ne pas avoir signé la "charte des principes", "ce n'est pas non plus de nature à me rassurer. Si je peux interrompre ce projet-là, il est important que je le fasse".

Pas une école religieuse mais confessionnelle, comme les catholiques ou les juifs ont

"On nous reproche de faire de la politique, d'avoir des financements d'Etat étrangers, ça n'est pas la vérité" insiste Engin Seller, le président de l’association Millî Görüs d'Albertville, qui compte entre 250 et 300 membres, "nous n'avons rien à voir avec la Turquie".

Engin Seller, le président de Millî Görüs Albertville, dit ne pas comprendre les inquiétudes Copier

Il explique que le projet, estimé à environ 3 millions d'euros, sera financé par les dons des fidèles, des mosquées, qu'il faudra "des années" sans doute pour l'aboutir.

J'ai du mal à comprendre. On nous reproche d'être islamiste, ça fait plusieurs années que nous sommes là, est-ce qu'ils ont déjà vu des signes d'islamisme ? - Engin Seller, le président dela Confédération islamique Millî Görüs d'Albertville

Engin Seller dit ne pas comprendre les oppositions. "Personne ne doit s'inquiéter : s'il y a des questions, s'il y a des doutes, on est là, on peut les éclaircir. Je ne comprends pas. On n'a pas l'intention de faire une école communautariste, ou islamiste". Et il veut défendre son projet, qui est pour lui sans ambiguïté : "ce n'est pas une école turque, ou religieuse. C'est comme toutes les autres, qui existent déjà : une école confessionnelle, comme ont les catholiques ou les juifs. Il y en a déjà qui existent à Albertville, ça ne fait pas fermer les écoles publiques ! C'est une école qui va suivre le programme de l'Education nationale".