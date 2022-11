Ecole musulmane de Valence : le tribunal administratif ne statue pas sur le fond du dossier

L'association avait saisi le juge des référés du tribunal administratif suite à l'annulation de la vente du terrain par le conseil municipal de Valence le 3 octobre dernier. Après l'audience de vendredi, le juge des référés vient de rendre sa décision ce mardi matin. Une décision qui déçoit l'association et les parents d'élèves de l'école musulmane.

Le juge des référés ne décide rien sur le fond de l'affaire. Il n'a statué que sur le point de l'urgence. Comme la Ville a annoncé qu'elle ne modifierait pas le PLU, le tribunal estime qu'il n'y a pas nécessité à trancher vite. Ce qui pour Me Pierre-Etienne Moullé, l'avocat de l'association, est une "motivation extrêmement critiquable".

Me Moullé ajoute que "c'est la voie de la facilité qui a été prise par le juge, qui de cette manière n'a pas à se positionner sur le fond du dossier qui est très politique et très polémique." L'association Valeurs et Réussites annonce se pourvoir en Cassation devant le Conseil d'Etat.