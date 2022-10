Ecole musulmane de Valence : plainte déposée pour discrimination et défenseur des droits saisi

L'association Valeurs et Réussite a décidé de porter l'affaire de l'école musulmane de Valence sur le terrain judiciaire. Une plainte est déposée pour discrimination, le défenseur des droits est saisi et une seconde plainte pour diffamation contre Charlie Hebdo serait en préparation.

L'école musulmane de valence contre-attaque sur le plan judiciaire. Les responsables de l'association Valeurs et Réussite assurent avoir transmis une plainte au parquet de la Drôme dès ce mardi. Une plainte contre X pour discrimination, après l'annulation par le conseil municipal de la vente d'un terrain municipal.

L'avocat de l'association Maître Nabil Boudi détaille : "on est face à un acharnement de l'Etat, à l'initiative du ministère de l'Intérieur, par la voix de sa préfète. Ils viennent de procéder, selon moi, à des faits graves qui relèvent d'une qualification pénale qui est celle de la discrimination."

Pourquoi une plainte contre X et pas nominative dans ce cas-là ? C'est un choix procédural mais l'avocat ne cache pas ceux qu'il met en cause et ne mâche pas ses mots à l'encontre de la représentante de l'Etat dans le département et du maire Nicolas Daragon. Ce qui ne va pas selon l'avocat, c'est que "le maire, lui, met la faute sur la préfète. Mais il aurait pu prendre ses responsabilités en disant : écoutez, moi, je n'ai rien à reprocher à cette association-là. Donc il allait au bout de la signature. Cependant, il a fait le choix de retirer sa délibération, donc il va devoir lui aussi en tirer les conséquences." Dans le même temps l'avocat a également saisi le défenseur des droits contre la préfète de la Drôme pour discrimination.

On considère que parce que cette école est musulmane, elle est forcément source de radicalisation - Me Nabil Boudi

Et l'avocat enchaîne : " je vais mettre les pieds dans le plat. Les écoles de confession musulmane ne représentent même pas 5% des écoles hors contrat en France. Or, dans des écoles confessionnelles de type catholique, il y a des pratiques religieuses, on ne vient jamais le leur reprocher. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est que ces écoles privées musulmanes doivent faire l'objet du même traitement sans discrimination."

Incompréhension des parents d'élèves

Ce père d'élève de l'école Valeurs et Réussite est dépité : "on ne comprend pas, ça fait deux ans que l'école travaille avec la ville, c'est un beau projet, les architectes ont fait du beau boulot. Quand vous voyez la maquette, ça aurait été très bien pour le quartier de Fontbarlettes."

Et lorsqu'on l'interroge sur les soupçons de radicalisation de l'école ou même de liens avec le mouvement des Frères musulmans, il ne peut retenir un rire : "franchement vous croyez que si on pensait qu'il y avait embrigadement ou le moindre soupçon de radicalisation ou un bourrage de crâne, on aurait laissé nos filles là ?"

Le couple qui vit dans une commune proche de Valence a fait le choix de scolariser ses deux enfants à Valeurs et Réussite. L'ainée est aujourd'hui au collège (un collège privé catholique ou elle réussit très bien, précise le papa) et la seconde âgée de 7 ans et demi est en CE1. "Elles ne portent pas le voile, c'est interdit. Il n'y a pas d'enseignement religieux mais c'est comme les parents catholiques ou juifs qui mettent leurs enfants dans des écoles où il y a leurs valeurs. Nous, on voulait une bonne école avec nos valeurs, mais une école républicaine pour que nos enfants réussissent" conclut le père de famille.

En colère contre Charlie Hebdo

Ce papa n'en démord pas, pour lui c'est un article de Charlie Hebdo qui a mis le feu aux poudres. Il faut des preuves quand on accuse, martèle le père de famille : "est-ce que la journaliste s'est déplacée ? Est venue voir l'école ? A parlé à des parents d'élèves ou à la direction ? L'école, depuis 10 ans, elle a toujours voulu passer sous contrat, être une école républicaine, elles sont où les preuves ?"

Même sentiment pour l'avocat Nabil Boudi : "si cette association avait des accointances avec du communautarisme, pourquoi tous les contrôles qu'elle a subis se sont révélés favorables ? Qu'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui ? Ma conclusion est très simple, on est face à des politiciens qui, ayant vu l'ampleur du retentissement de l'article de Charlie Hebdo, se sont dit : écoutez, vu que nous on a de la fermeté totale à l'égard de ces associations-là, on va leur interdire de s'agrandir." L'avocat précise qu'il réfléchit à une plainte en diffamation contre Charlie Hebdo.