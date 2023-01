École musulmane de Valence : une plainte pour discrimination contre le maire Nicolas Daragon et la préfète

Un nouvel épisode judiciaire dans l'affaire de l'école musulmane de Valence qui a vu la vente d'un terrain annulée par la Ville après des soupçons de proximité avec le mouvement des Frères Musulmans. L'association Valeurs et Réussites porte plainte, ce vendredi 20 janvier, pour discrimination contre le maire de Valence Nicolas Daragon, et complicité de discrimination contre la préfète de la Drôme, Elodie Degiovanni.

Le motif officiel qui a fait échouer la vente du terrain, c'est que la parcelle est classée comme "domaine public" et ne peut pas être cédée en l'état. Motif "fallacieux" pour l'association, qui estime que le bien leur a été refusé en raison de leur confession musulmane. Pour Mourad Jabri, le président de l'association : "il y a un seul élément déclencheur de l'affaire : c'est l'article de Charlie Hebdo qui met en avant la confession de l'association et des membres de l'association." Pour l'association, les autorités n'auraient pas agi de la même manière avec d'autres écoles : "force est de constater que cette ardeur (à bloquer le projet par un motif déguisé) n’a pas été déployée concernant l’implantation dans la commune de Valence d’une école Montessori ou d’une école arménienne, qui ont pourtant obéi au même processus d’implantation que l’école Valeurs et Réussite" est-il indiqué dans la plainte que nous avons pu consulter.

Une première plainte pour discrimination, contre X, avait été déposée il y a trois mois auprès du procureur de la République de la Drôme. Il n'a pas donné suite à ce stade. L'association a donc le droit de déposer cette nouvelle plainte, avec constitution de partie civile, c'est-à-dire qu'elle est transmise directement au doyen des juges d'instructions : "c'est pour que l'enquête soit ouverte" argumente Mourad Jabri, "pour qu'on puisse demander des actes, que l'on puisse avoir accès au dossier, qu'on demande des confrontations avec le maire et la préfète, pour faire la lumière sur toute cette histoire qui est scandaleuse. Les autorités n'ont même plus de relation entre elles. L'association est stigmatisée, discriminée, alors qu'elle travaille en parfaite adéquation avec les lois de la République. Et il faut qu'on explique à des dizaines d'enfants que le rêve de voir cette école voir le jour s'est évaporé parce qu'ils n'ont pas pu avoir le droit, les mêmes droits que les autres. C'est le plus difficile dans tout ça."

Nous avons contacté le maire de Valence Nicolas Daragon et la préfète de la Drôme visés par cette plainte. Ils n'ont pas souhaité réagir.