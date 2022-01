Trois ans de prison ferme pour avoir incendié l'école des Tamaris à Béziers

Le tribunal correctionnel de Béziers a condamné vendredi un jeun homme de 20 ans à cinq ans de prison dont trois ans ferme pour avoir incendié l'école des Tamaris dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2019. Il est retourné en détention.

Le tribunal l'a également condamné à verser des dommages et intérêts : 890.786 euros à la mairie de Béziers pour le préjudice matériel, et 11.129 euros aux pompiers de l'Hérault pour les moyens engagés afin d'éteindre les incendies.

Un autre jeune homme de 21 ans était jugé pour avoir participé à un guet-apens et à des jets de projectiles contre les policiers cette nuit-là. Il a été relaxé faute de preuve.

Au départ, deux classes du collège Kraft ont en partie brûlé. L'incendie s'est ensuite propagé à l'école des Tamaris, qui a été ravagée par les flammes. Les 14 classes ont dû être rasées puis reconstruites. L'école a rouvert ses portes en septembre 2021.

Les 8 et 9 mars, ce sera au tour de trois mineurs d'être jugés devant le tribunal pour enfants de Béziers. L'un pour "destruction par incendie" des deux établissements, l'autre pour "violences par jets de projectiles" et "participation à un guet-apens" contre les forces de l'ordre, et le dernier pour les trois chefs.