École vandalisée à Montélimar : 8.000 à 12.000 euros de dégâts, deux ados présentés à un juge

Après leur interpellation lundi 12 décembre et leur placement en garde à vue, une fille de 13 ans et un garçon de 14 ans vont être présentés à un juge des enfants, ce mercredi 14 décembre. Ils seraient les principaux auteurs du saccage de l'école Les Allées, ce week-end. Ils s'étaient filmés en train de vandaliser les salles de classe et avaient posté la vidéo sur les réseaux sociaux.

ⓘ Publicité

Avec trois autres adolescents, ils se sont introduits dans l'établissement et ont dégradé 7 des 14 salles de classe. Ils ont versé de la peinture sur le sol, renversé des armoires, dégradé un radiateur, ce qui a fait dysfonctionner la chaudière. Le montant exact des dégâts n'est pas encore connu, mais il serait compris entre 8000 et 12 000 euros.

L'aîné de la bande, garçon de 14 ans, ainsi que la fille de 13 ans, avaient été identifiés et interpellés lundi. Les trois autres se sont présentés d'eux-mêmes au commissariat, âgés de 11, 12 et 13 ans. Les deux plus jeunes ne sont pas poursuivis, l'incertitude subsiste concernant le troisième.