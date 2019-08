Écoquartier Via Romana de Dijon : une vingtaine de coups de feu entendus, certains habitants apeurés

"Il y a beaucoup de personnes qui rodent autour de l'immeuble. C'est tous les soirs pareil. J'ai peur d'une agression". Le témoignage édifiant d'une habitante de l'écoquartier Via Romana où des tirs ont retentis dimanche. Certains habitants soupçonnent une vingtaine de jeunes qui leur font peur.

C'est la police judiciaire de Dijon qui est chargée de l'enquête. Dimanche vers 6 heures du matin les habitants d'immeubles situés dans l'écoquartier Via Romana -quartier en train de sortir de terre, près de l'avenue de Stalingrad- ont été réveillés en sursaut... Ils ont entendu une vingtaine de coups de feu tirés par "une arme à répétition", peut-être une Kalachnikov, de source judiciaire.

Relevés ADN et examens balistiques en cours

Ce dimanche 25 août 2019 les enquêteurs de la police scientifique se sont déployés entre ces immeubles. Des douilles ont été retrouvées. Les policiers ont procédé à des relevés ADN et des examens balistiques. Si toutes les "pistes sont étudiées", un groupe d'une vingtaine de jeunes, est dans le collimateur des habitants.

Dans le collimateur des riverains une vingtaine de jeunes qui ont l'habitude d'utiliser ces chaises et ses fauteuils le soir venu © Radio France - Thomas Nougaillon

"Je me suis réfugiée chez une voisine qui pleurait elle aussi"

Brigitte*, 51 ans, a emménagé dans l'un de ces immeubles en juin dernier. Elle raconte son effrayante matinée de dimanche. "Je dormais, il était 6 heures du matin, et un gros bruit m'a réveillée. J'ai su que c'était des coups de feu. J'ai vite pris mon téléphone, comme j'ai pu, parce que je tremblais. Je suis allé me réfugier chez ma voisine qui pleurait elle aussi. On est terrorisé à cause de ces actes là."

"Je vais te tuer fils de p."

Brigitte poursuit ses explications tout en faisant le tour du bâtiment. "Vous voyez mon balcon donne juste là. Quand ça s'est passé ils ont tiré dans une terrasse au-dessus. La dame a hurlé. C'est vrai que c'était traumatisant." Brigitte dit avoir entendu le tireur. "Il a dit je vais te tuer fils de p..." Brigitte, en arrêt maladie depuis quelques jours, se dit qu'elle a peut-être eu de la chance. "Normalement c'est l'heure où je pars au boulot. Donc pour moi c'était vraiment dramatique".

Delphine montre l'endroit où les jeunes allument des barbecues à l'aide de palettes de chantier © Radio France - Thomas Nougaillon

"Ils partent, ils reviennent, ils repartent avec des scooters"

Delphine* a emménagé il y a peu, avec son mari et son bébé dans un joli bâtiment appartenant au bailleur social Grand Dijon Habitat. Chaque soir, elle aperçoit des jeunes, allumer des barbecues sauvages avec des palettes de chantier, entre les parkings au pied des immeubles en travaux. "Beaucoup de personnes rôdent autour de l'immeuble. C'est tous les soirs pareil, à la même heure. Ca commence aux alentours de 21 heures. Ils ont des scooters, ils partent, ils reviennent, ils repartent. Les soir vers minuit on les entend toujours."

"Je m'enferme dans ma voiture et je roule vite"

Delphine est très inquiète. "Ma sortie de parking se situe face à eux. Donc, dès que je dois prendre ma voiture, je m'enferme à clés dedans et je roule vite. J'ai peur d'une agression même si je prend sur moi parce que j'ai acheté ce qu'il faut pour me défendre. Ils ne sont pas menaçants mais je ne suis pas rassuré de les voir là".

Les barbecues sont allumés tout près des immeubles © Radio France - Thomas Nougaillon

L'immeuble de Maurice sert de "camp de base", toutes les portes "sont défoncées"

A deux pas de là, dans un autre immeuble, Maurice et sa femme Paulette*. Ils habitent une petite résidence qui sert de "camp de base" à ces jeunes explique Maurice. "Vous descendez à la cave, c'est un vrai bordel. Toutes les portes sont défoncées. Ils descendent même les boîtes aux lettres dehors. Elles ont été arrachées il y a deux ans et ils s'en servent de tables. La dernière fois que j'ai appelé la police parce qu'ils foutaient le bordel, on m'a répondu qu'ils n'avaient pas que ça à faire."

Le tireur est-il l'un de ces jeunes?

Ces jeunes sont-ils ou non les auteurs de ces tirs? Une enquête de la police judiciaire est ouverte. Il est beaucoup trop tôt pour répondre à cette question. Mais Paulette affirme : "Vous savez ce sont à peu près toujours les mêmes qui viennent ici. Le soir ils sont entre 10 et 20. Une fois je me suis fait traiter de grosse vache" explique-t-elle courroucée. "Cela fait trois ans que cet immeuble a été refait, l'intérieur a été entièrement dégradé par ces jeunes. Mais Grand Dijon Habitat ne porte pas plainte. Moi j'appelle ça un dépotoir, pas une résidence" renchérit Maurice.

Grand Dijon Habitat, bien embêté par cette affaire

Dans un communiqué de presse que nous publions in-extenso le bailleur social réagit aux derniers événements : "Grand Dijon Habitat est aux côtés de ses locataires qui subissent d’inacceptables actes de vandalismes et de violence aux abords de leur résidence. Ceux-ci font l’objet de dépôts de plaintes circonstanciés dans certains cas et de réparations régulières aux frais de l’Office. La gravité de ces actes dépasse bien largement les compétences d’un bailleur. Grand Dijon Habitat attend des autorités compétentes que les mesures appropriées soient prises pour que ses locataires retrouvent un cadre de vie apaisé".

Chez Maurice et Paulette l'immeuble souffre lui aussi de ces incivilités © Radio France - Thomas Nougaillon

Bilan provisoire : trois véhicules endommagé et une balle dans une façade

A priori personne n'a été blessé par ces tirs. Mais trois véhicules ont été endommagés. Et plus grave, peut-être, la façade de "La Quadrata", un immeuble appartenant à Grand Dijon Habitat, a été touché au par une balle qui a ricoché. Règlement de comptes ou pas? Trop tôt pour le dire dixit une source proche de l'enquête. "Pour l'instant les investigations techniques se poursuivent". Le quartier Via Romana est un écoquartier en construction. Le bailleur social Grand Dijon Habitat construit de nouveaux immeubles sur le site de l'ex-Cité du Soleil.